Man in vorm vandaag geopereerd: kan KV Mechelen een vervanger binnenhalen?

Norman Bassette wordt vandaag geopereerd. Het is bang afwachten wat het verdict wordt voor de spits van KV Mechelen.

Norman Bassette was niet van de partij op de stage van KV Mechelen. Hij blesseerde zich op training aan de knie. Onderzoeken brachten aan het licht dat er een scheur in de meniscus is.

Vandaag ondergaat de 19-jarige aanvaller een kijkoperatie. Als een deel van de meniscus weggenomen wordt is hij zes weken out, probeert men de meniscus te hechten dan zal hij veel langer onbeschikbaar zijn.

De grote vraag is of KV Mechelen tijdens deze wintermercato nog een vervanger zal binnenhalen voor Bassette. Al is de grootste vraag wellicht of de club zich dit kan veroorloven, want in het verleden bleek de financiële kant van een transfer vaak een struikelblok.

Zo greep de club in het verleden al naast een mogelijke deal met namen als Michael Frey, Gianni Bruno en Smail Prevljak wegens onbetaalbaar.

Het wordt zoeken voor KV Mechelen wat een absolute prioriteit wordt, want met Rafik Belghali, Toon Raemaekers, Boli Bolingoli en Nikola Storm liggen nog wat pionnen in de lappenmand.