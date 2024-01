Gewezen Gouden Schoen komt met verrassende favorieten: "Alderweireld? Iets te weinig klasse"

Het Gala van de Gouden Schoen komt steeds dichterbij. En dus is de vraag: wie is nu de grote favoriet? Iedereen zegt Toby Alderweireld, maar als het van een gewezen Gouden Schoen afhangt wordt hij niet.

Gewezen winnaars van de Gouden Schoen die geen actief voetballer meer zijn hebben stemrecht voor de verkiezing van de Gouden Schoen. En dus zijn de punten van Jef Jurion - de oudste nog levende Gouden Schoen - wel degelijk wat waard.

Jurion komt met stevige analyse over Gouden Schoen

Jurion won de Gouden Schoen in 1957 en 1962. Als het van hem zou afhangen, dan wordt het niet Toby Alderweireld dit jaar: "Ik vind niet dat Alderweireld een speler is om de Gouden Schoen te winnen — iets te weinig klasse. Dan liever Vermeeren, dat jong manneke. Of die van Brugge, Skov Olsen, da’s ook geen slechte", aldus Jurion tegen Het Laatste Nieuws.

Of mag het ook iemand van Union SG worden? "Puertas is goed, en die die al die goalen maakt: Amoura. Union is het voetbal van vandaag: fysiek sterk. Ze zijn te rap en te sterk voor de rest", aldus nog Jurion in zijn analyse.