Wouter Vrancken was hard voor jongeling in zijn kern: "Vanaf toen alles voor gedaan"

Na zijn zware blessure is Luca Oyen weer helemaal fit. Maar de winger krijgt slechts weinig speeltijd van Wouter Vrancken. Daar wil hij in de tweede helft van het seizoen verandering in brengen.

Oyen moet opboksen tegen serieuze concurrentie, maar geeft zich niet gewonnen. "Nu voel ik mij 100 procent fit. Wat niet wil zeggen dat ik al op mijn beste niveau zit, dat moet komen met spelen. Daarom is het best fijn dat de wedstrijden elkaar zo snel opvolgen. De honger is na zo'n lange revalidatie echt wel héél groot", zegt hij in De Zondag.

"Al viel die periode eigenlijk nog wel mee. Op de eerste twee weken na, toen ik de hele tijd in de zetel moest liggen. Maar eenmaal ik op de club mocht revalideren, viel het wel mee. Ik ben er zelfs mentaal sterker uitgekomen, denk ik. Ik zal er nu ook alles aan doen om mijn basisplaats terug te pakken.”

Dan zal hij toch aan de eisen van Wouter Vrancken moeten voldoen. Die had daarover al een gesprek met hem. "Hij vond dat ik nog harder moest trainen, feller moest doorgaan in de duels en zo. Ik teerde misschien iets te veel op mijn pure voetbaltalenten. In elk geval heb ik er vanaf toen alles aan gedaan. Ik kan en wil niet meer tevreden zijn met invalbeurten, maar wil zoveel mogelijk starten."