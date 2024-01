Christian Benteke dropt bommetje richting bondscoach Domenico Tedesco

Sinds de komst van Domenico Tedesco is Christian Benteke geen Rode Duivel meer. Nochtans heeft onze landgenoot wel de nodige interesse voor de nationale ploeg.

Sinds Christian Benteke naar de Verenigde Staten trok is de kloof met de Rode Duivels alleen maar groter geworden. Hij is zich daar heel goed bewust van.

“Ik was me ervan bewust, toen ik naar de VS trok, dat het moeilijk zou worden om bij de nationale ploeg te geraken”, zo vertelt Benteke aan de RTBF.

Toch houdt Benteke de deur open voor de nationale ploeg. “Er zijn spelers die in China spelen, anderen in Saoedi-Arabië”, gaat hij verder. “Wat is het verschil met mij, ik die speel in een meer dan behoorlijk en goed gekend kampioenschap?”

Contact met Domenico Tedesco heeft hij nog nooit gehad. “Ik ben er niet door geobsedeerd, maar als de bondscoach het wil, is er zeker nog een mogelijkheid. Maar ik heb hem nog nooit gesproken, dus ja.”