De Condé gaat in tegen kritiek van de supporters op transferbeleid

KRC Genk staat net als alle andere profclubs voor financiële uitdagingen. Daarin zijn uitgaande transfers een belangrijk onderdeel.

Fans van gelijk welke club in de Jupiler Pro League zien maar al te graag dat een club zijn sterkhouders aan boord weet te houden. Al is het verkopen van spelers vaak ook van moeten om de financiële balans in evenwicht te houden.

Dat is ook bij KRC Genk het geval, zo geeft Head of Football Dimitri De Condé mee in Het Belang van Limburg. “Kijk maar naar de transfers die elke dag gebeuren. Het is een bijzonder moeilijk evenwicht, dat mijn job er niet makkelijker op maakt”, klinkt het.

KRC Genk werkt nog altijd zonder externe geldschieters, iets waar de club fier op is. Al stellen supporters zich ook vragen over clausules in contracten van spelers, waardoor die zoals Joseph Paintsil bijvoorbeeld weg kunnen voor amper acht miljoen euro.

Sommige supporters stellen zich vragen bij de clausules in bepaalde spelerscontracten, die bepalen dat ze voor een gelimiteerd bedrag weg kunnen.

“Het is nemen en geven in het voetbal. Soms moet je in zo'n verhaal meegaan, omdat je wil voorkomen dat spelers in hun laatste contractjaar belanden. Wij kunnen het ons niet veroorloven om spelers gratis te laten vertrekken, dus moet je tot een constructieve oplossing komen. Spelers willen geen nieuw langdurig contract, zonder dat daar iets tegenover staat.”