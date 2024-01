Dossier Fofana helemaal rond: En wat nu Hein Vanhaezebrouck?

Malick Fofana ruilt KAA Gent in voor Olympique Lyon. Met de deal kan 22 miljoen euro gemoeid zijn.

Een jackpot voor KAA Gent, zo’n deal waartegen je geen neen kan zeggen. Hein Vanhaezebrouck heeft uiteindelijk geen gelijk gekregen.

Eind vorige maand klonk het nog als volgt: “Malick zal niet vertrekken. Nu nog niet. Voor hem wordt het belangrijk om op het juiste moment de juiste stap te zetten”, aldus de trainer van de Buffalo’s.

Blijkbaar is dat juiste moment dan toch al gekomen. Het vertrek van Fofana is een streep door de rekening van KAA Gent op sportief vlak. Vanhaezebrouck moet nu een vervanger vinden voor hem.

Zeker nu Hyun-seok Hong wellicht ook nog een hele tijd weg is door de Asian Cup. Een transfer binnenhalen lijkt de enige optie, al was die er natuurlijk al beter gekomen voor de ploeg op stage vertrok.

Werk aan de winkel dus bij KAA Gent, want het profiel van Fofana vinden wordt niet gemakkelijk en ook in de verdediging is extra mankracht zeker welgekomen.