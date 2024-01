Maxime Lestienne laat zich uit over terugkeer naar Jupiler Pro League

Bijna twee jaar speelt Maxime Lestienne in Singapore. Het is uitkijken of hij ooit nog terugkeert naar de Jupiler Pro League.

Moeskroen, Club Brugge en Standard genoten in het verleden van de diensten van Maxime Lestienne. De voorbije twee jaar was hij in de Premier League in Singapore aan de slag.

Daar zet hij ongelofelijke cijfers neer. In 2023 was hij 47 keer beslissend voor zijn team, met 25 doelpunten en 22 assists in 24 wedstrijden voor Lions City Sailors. Cristiano Ronaldo geraakt maar aan 45.

31 is Lestienne en hij vermoedt dat hij aan zijn laatste opdracht bezig is. “Dat denk ik wel. Ik heb hier voor twee jaar bijgetekend, dus ik ben 33 jaar als mijn contract afloopt”, vertelt hij aan Transfermarkt.

“Het hangt allemaal af van hoe ik me fysiek voel, maar ik denk er op dit moment niet te veel over na. Twee jaar geleden wilde ik niet meer voetballen en nu ben ik van gedachten veranderd, want ik hou weer van voetbal en ik heb vertrouwen in mezelf. Dus ik kan niet te ver vooruit kijken.”

Een terugkeer naar de Jupiler Pro League of Europa behoort dan ook niet meer tot de mogelijkheden. “Nee. Ik voel hier geen druk, ik krijg veel vrijheid en dat is wat ik wilde. Dat had ik nodig. Ik ben op 16-jarige leeftijd begonnen in de professionele wereld en ik heb altijd hard gewerkt om daar te komen.”