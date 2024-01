Vreemde timing: 'KV Oostende heeft nieuwe trainer gevonden'

Crisis op financieel vlak, maar KV Oostende zou wel een nieuwe trainer beet hebben. Dat staat te lezen in Luxemburgse media.

Volgens de kranten in Luxemburg heeft de Amerikaan Jamath Shoffner zijn contract bij Dudelange, de nummer twee in Luxemburg, verbroken. Hij zou aan de slag gaan bij KV Oostende.

Shoffner was nog maar 21 wedstrijden trainer bij Dudelange. Daarvan won hij 13 keer, speelde 2 keer gelijk en verloor 6 keer. De overgang zou heel concreet zijn, is er in Luxemburg te horen.

Een grote naam is Shoffner niet, maar hij was in ons land in 2019 wel al actief als assistent bij Virton. Hij werkte voor zijn passage in Luxemburg ook als assistent bij Charlotte in de Amerikaanse MLS-competitie.