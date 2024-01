Franky Van Der Elst waarschuwt voor Gouden Schoen: "Er gaan er veel verschieten"

De uitreiking van de Gouden Schoen komt dichterbij. De spanning stijgt, maar iedereen denkt te weten wie de winnaar zal worden.

Toby Alderweireld lijkt de topfavoriet te zijn om de Gouden Schoen te pakken. Het zou de eerste verdediger zijn sinds het moment dat Vincent Kompany de trofee in 2005 won.

“Er zijn stemmers die sowieso niet voor verdedigers stemmen omdat ze aanvallers belangrijker vinden, die eerder aan creatieve voetballers punten geven. Da’s ook een manier om naar het voetbal te kijken”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Voor de analist zou Alderweireld de terechte winnaar zijn. “Het gaat verder dan puur zijn eigen prestatie. Het is ook hoe hij die ploeg bij de hand genomen heeft en de manier waarop het seizoen eindigde, met net hij die de beslissende goal maakte. En dan het verhaal errond, dat hij hiervoor was teruggekomen. Die dramatiek helpt.”

Opnieuw een dertiger als winnaar. Dat zegt wel iets over het Belgische voetbal. “Er gaan er veel verschieten van hoeveel punten Teuma en Boniface gaan halen. ‘Ah, ja, die waren er ook nog.’ We zijn een competitie van spelers die hier maar kortstondig zijn, dan moet het al op heel korte tijd gebeuren. Oudere mannen worden niet zo snel meer weggekocht, dat speelt in hun voordeel.”