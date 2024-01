Leko zijn aanpak zorgt voor slachtoffers: spelers vielen als vliegen

Ivan Leko heeft er stevig de pees opgelegd op stage in Marbella. De nieuwe trainer van Standard vindt dat de fysieke paraatheid van de spelers onvoldoende is. Hij voerde het tempo serieus op en dat had ook zijn terugslag: de spelers vielen als vliegen.

Een aanzienlijk verschil met de situatie onder de leiding van Carl Hoefkens. Ivan Leko leidde de laatste sessie van zijn eerste trainingskamp in de kleuren van Standard op vrijdag. Voor hun terugkeer naar Luik staan de Rouches zaterdagochtend tegenover Lucerne, voor een tweede en laatste oefenwedstrijd (na het gelijkspel tegen Borussia Dortmund). Veel (lichte) blessures Dit trainingskamp, hoe positief ook voor de Kroaat en Standard, heeft schade aangericht. De intensiteit opgelegd door Ivan Leko werd moeilijk verteerd door de spelers, en velen van hen kampen nu met lichte blessures. De eerste acht trainingen van de spelers van Standard onder leiding van Ivan Leko waren hoogstwaarschijnlijk de moeilijkste van het seizoen. Als er onder Carl Hoefkens duidelijk een gebrek aan intensiteit en motivatie was, zou dat nu niet meer het geval moeten zijn met de Kroaat. "Je speelt zoals je traint," zegt het spreekwoord, geldig in absoluut alle denkbare sporten. En als je het aantal blessures ziet tijdens deze trainingsweek in Marbella, dan realiseer je je dat Standard niet aan de norm is ontsnapt. Ngoy tot vijf weken out Nathan Ngoy, Ibe Hautekiet, Marlon Fossey, Hayao Kawabe, Gilles Dewaele, Laurent Henkinet en Wilfried Kanga hebben allemaal blessures opgelopen tijdens deze Spaanse week. Sommigen zullen zeer snel terugkeren (Kanga staat trouwens opstelling op zaterdag), maar bijvoorbeeld Nathan Ngoy zal vier tot vijf weken competitie missen. Blijkbaar zullen de spelers van Standard een aanzienlijke fysieke achterstand moeten inhalen met Leko. Een verplichte stap die onvermijdelijk enige pijn met zich meebrengt, maar die al in juli had moeten worden genomen...