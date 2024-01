Anderlecht gaat geen vervanger zoeken: dit is de oplossing geworden

Anderlecht gaat deze winter maar op zoek naar één versterking: een verdediger. Daarvoor nemen ze ook hun tijd. Voor de geblesseerde Francis Amuzu is er al een oplossing gevonden.

Er werd hier en daar geopperd dat Anderlecht een vervanger voor Amuzu ging zoeken. Maar een speler met dat profiel vind je niet zomaar, zeker niet voor een beperkte transfersom. Daarom is de oplossing in eigen huis gezocht, zoals we al eerder aangaven.

Nilson Angulo schuift definitief door naar de A-kern. Dat hadden ze eigenlijk al sneller willen doen, maar de Ecuadoraan deed er lang over om de basis van het Engels te leren. Dat zou zijn integratie bemoeilijkt hebben.

Angulo liet in de oefenmatch tegen Al Ahli al zien dat er op hem gerekend kan worden. Zowat alle gevaar kwam van hem. Met zijn snelheid en technische kwaliteiten zal hij de eerste back up worden voor Thorgan Hazard op links, maar hij kan ook op rechts aan de slag. Benito Raman zal daardoor zijn conclusies moeten trekken.