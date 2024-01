Futures verrassen Beerschot met elftal van 18,8 jaar oud: beloftencoach Reedijk lijkt te slagen in belangrijkste opdracht

Onverwacht hebben de RSCA Futures vrijdagavond een punt gepakt tegen leider Beerschot. Straf, aangezien zowat de hele basisploeg ontbrak bij de ploeg van Marink Reedijk. Maar de Nederlander heeft duidelijk zijn belangrijkste taak volbracht: de jonge gasten leren strijden.

Reedijk kreeg bij zijn aanstelling door Jesper Fredberg één zaak te horen: 'die jongens kunnen allemaal voetballen, maar hebben nooit echt moet knokken. Dat moet je erin krijgen'. Wel, tegen Beerschot bleek alvast dat ze dat intussen kunnen. Zelfs de reservespelers.

Acht tieners

Met een elftal van gemiddeld 18,8 jaar oud. Nunzio Engwanda is 16, Lilian Vergeylen en Ismaël Baouf 17, vijf 18-jarigen, de 20-jarige kapitein Alonzo Engwanda en de 22-jarigen Masscho en Vanhoutte als 'ervaren jongens'. In Tabarka Tunesië waren hun ploeggenoten op hun gsm aan het volgen en waren eveneens verbaasd.

Bij de tegenstander stond immers een elftal van gemiddeld 25,9 jaar oud op het veld. Een verschil van zeven jaar. Doorwinterde profs allemaal. De Futures lagen eigenlijk een hele wedstrijd onder, maar gingen goed om met de vele voorzetten.

Volgende generatie klaarstomen

Ze verdedigden als één geheel en probeerden er sporadisch voetballend uit te komen. Jesper Fredberg was tevreden, want de Denen van Anderlecht wisten ook dat ze hun beloftenploeg leeggeplukt hadden voor de stage. Maar de beloning voor die jongens weegt op tegen de nadelen.

Angulo zal nu al de overstap maken naar de A-kern en Degreef en Lapage zullen waarschijnlijk de volgende zijn. Dat de talentvolle opvolgers nu al ervaring kunnen opdoen met het oog op volgend seizoen is eveneens een bonus.

Van een Vergeylen, Baouf en Engwanda wordt immers veel verwacht. Maar nog niet voor meteen. Daarom is het ook een opluchting voor de beleidsleiders in Neerpede dat ze niet tegen degradatie vechten, want ze willen hun team in de Challenger Pro League houden, aangezien de vruchten er duidelijk van geplukt worden.