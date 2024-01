Jesper Fredberg laat zich uit over situatie van Maxime Dupé bij Anderlecht

Er was aan het begin van dit seizoen heel wat te doen over de transfer van Kasper Schmeichel naar Anderlecht. Die kwam er al snel nadat Maxime Dupé werd gehaald.

Ook Jesper Fredberg geeft toe dat Schmeichel pas laat werd gehaald. "Kasper kwam heel laat aan bij ons. Het seizoen was al begonnen en dat maakt het natuurlijk wat moeilijker. Maxime (Dupé) had een heel goede start. Er waren wat blessures bij de doelmannen achter hem, en we wilden dus iemand vinden", vertelde hij bij Eleven DAZN.

"Maar we vonden het profiel dat we zochten pas heel laat. Kasper was een mogelijkheid. Het was voor ons eens kans die we niet konden laten liggen. Hij heeft ervaring en we wilden een competitieve omgeving bij de doelmannen", gaat Fredberg verder.

Er werd veel gesproken over Dupé omdat hij plots zijn basisplaats verloor aan Schmeichel. Fredberg bevestigt nu dat de doelman wel degelijk teleurgesteld was.

"Maxime was uiteraard teleurgesteld toen hij zijn plek verloor. Maar hij is een professional, hij weet dat het team op de eerste plaats komt. Zolang de ploeg presteert, is het moeilijk om veranderingen door te voeren."