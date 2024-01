Mevrouw Alderweireld weet wat de toekomstplannen van haar man zijn

Toby Alderweireld is de topfavoriet voor de Gouden Schoen. De verdediger van Antwerp heeft echter alle steun van thuis. Achter een sterke man staat een sterke vrouw. En dat is met Shani Van Mieghem zeker het geval.

Mevrouw Alderweireld weet dan ook wat de toekomstplannen van haar man zijn. En die liggen niet meer in het buitenland. "We hebben tien jaar lang met veel plezier in het buitenland gewoond. Na Qatar hebben we hier maandenlang in een Airbnb geleefd, met twee kleine kindjes", vertelt ze in HLN.

"We hadden geen huis, geen auto, geen school. Het voelt zó goed om eindelijk in ons eigen stekje te zitten, in een groene omgeving, dicht bij onze familie. Dit voelt echt als een nieuwe start. Toby wordt 35 in maart. We zien wel wat er komt. Je kan altijd meer willen, maar we zijn blij met wat we hebben."

Want alles begint nu te normaliseren. "Dat onze ouders hun kleinkinderen kunnen zien opgroeien, is zo waardevol. En als we Ayla dan zien openbloeien in ons dorp, in haar veilige cocon, met haar vriendinnetjes rond zich: dat wil je een kind niet meer afpakken."