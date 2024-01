Kan Club Brugge dit jaar weer een prijs pakken? Simon Mignolet laat zich uit over titelkansen

Club Brugge sloot 2023 af met mooie resultaten in de Jupiler Pro League. De club staat momenteel vijfde in het klassement.

Club Brugge kende een wisselvallige seizoensstart, maar kon 2023 toch met een heel mooie reeks afsluiten. De club speelde op de laatste speeldag van afgelopen jaar met 1-1 gelijk leider Union SG.

Het seizoen duurt nog lang, zeker met de Play-offs erbij. Doelman Simon Mignolet laat zich uit over de titelkansen van blauw-zwart en ziet dat alles nog kan.

"Ik herinner me de winterstage met Alfred Schreuder twee jaar geleden", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Toen stonden we 12 punten achter en zijn we nog met een voorsprong kampioen geworden."

"Zeker nu de play-offs met zes ploegen gespeeld worden, is er nog veel mogelijk. Ons seizoen verloopt tot dusver positief, maar is nog niet geslaagd."

Union SG staat momenteel eerste met 48 punten. Club staat na 20 speeldagen vijfde met 34 punten. Kan Blauw-zwart de achterstand nog inhalen?