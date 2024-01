Wouter Vrancken heeft grote verwachtingen voor één speler: "Het is nu aan hem"

De stage in Benidorm zit erop voor KRC Genk. De Limburgers keren met een goed gevoel naar huis, want de groepssfeer en de intensiteit op training was top. Zij willen zich straks nog in het titeldebat gaan moeien.

Wouter Vrancken zal er wel rekening mee moeten houden dat er nog spelers vertrekken, al gaat hij er wel vanuit dat zijn bestuur de groep zal samenhouden. "Misschien met uitzondering van Arteaga." "Maar ook hij zal zich tot het allerlaatste moment helemaal geven voor KRC Genk. Ik zag geen enkele speler, die op de rem ging staan, dat stemt me gelukkig", aldus Vrancken in HBvL. Genk begint 2024 met matchen tegen Cercle en STVV, twee stevige wedstrijden. En hij moet vier spelers missen door de Afrika Cup. “Ze zadelen me op met een dubbel gevoel: ik zou ze er graag zo snel mogelijk weer bij hebben, terwijl ik voor hen hoop dat ze het goed doen en ver geraken. Maar vooral: dit schept kansen voor anderen.” Eén daarvan is Luca Oyen, die het vertrouwen van zijn coach moest herwinnen. "Hij heeft veel kwaliteiten maar moet die ook gebruiken. Hij mag het zichzelf niet te makkelijk maken. Hij moet beslissend zijn in zijn acties, zich zetten in de duels en zichzelf niet wegstoppen. Ik hou van zijn spelers met zijn profiel, hier heeft hij getoond hoe gevaarlijk hij kan zijn. Het is nu aan hem om die lijn door te trekken.”