Deadline is verstreken en Real Madrid speelt het spel héél hard: 'Dit is het enige voorstel dat nog op tafel ligt voor Mbappé'

Real Madrid had Kylian Mbappé gevraagd om voor vijftien januari een beslissing te nemen over zijn toekomst. De Fransman geeft zelf aan dat hij de knoop nog niet heeft kunnen doorhakken. Maar ook Florentino Perez is van plan om het spel keihard te spelen.

Florentino Perez liet de voorbije weken nog opening voor Kylian Mbappé om te onderhandelen. De voorzitter van Real Madrid eiste voor vijftien januari - dat is vandaag - het woord van de Fransman, maar de punten en komma's in het contract waren nog voor enige interpretatie vatbaar.

Ondertussen is de deadline verstreken en wacht De Koninklijke - net als PSG en Liverpool FC overigens - nog steeds op een antwoord. Mbappé is nog steeds meer dan welkom in de Spaanse hoofdstad, maar in dit geval is het voorstel niét meer aanpasbaar.

Aangepast voorstel

Meer zelfs: Perez speelt het spel héél hard. Mbappé kan in het Estadio Santiago Bernabeu 35 miljoen euro per jaar verdienen. Dat is de helft minder dan bij PSG én zelfs niet het zwaarste contract uit de selectie. Een tekenpremie van pakweg 150 miljoen euro? Ook daar zal Real Madrid niet mee akkoord gaan.