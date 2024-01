Gaan Antwerp en Manchester United opnieuw samenwerken? 'Belgische landskampioen zoekt geld en klopt aan bij deze partijen'

Antwerp FC kampt met financiële problemen. Op de Bosuil worden de geruchten de kop ingedrukt, maar de signalen zijn heel duidelijk. Bovendien zoekt Paul Gheysens naar vers geld.

"Antwerp FC is niet te koop", was Paul Gheysens de voorbije weken meermaals héél duidelijk. De voorzitter van The Great Old loog niet. Hij is op dit moment niet van plan om de landskampioen van de hand te doen.

Het Laatste Nieuws weet dat Het Stamnummer Eén wél op zoek is naar vers kapitaal. Diverse Antwerpse investeerders - Jozef Delcroix van Deldo is daarvoor aangesproken - werden al gepolst, maar er lijkt weinig animo te zijn om geld in de landskampioen te pompen.

Opnieuw een band met Manchester United?

Al mikt Gheysens hoog. Ook Ineos wordt genoemd als potentiële investeerder. De Britse chemiereus stapte onlangs in bij Manchester United, maar heeft ook een belangrijk aandeel in de Antwerpse haven. Enig probleem: Gheysens is niét van plan om veel controle af te geven...