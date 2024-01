Nieuwe verdediger voor Anderlecht? 'Deze meerprijs wil Fredberg niet betalen'

RSC Anderlecht is op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. Met Filip Helander lijkt het de perfecte pion gevonden te hebben.

RSC Anderlecht heeft zijn zinnen gezet op Filip Helander, een 30-jarige verdediger die nog tot de zomer onder contract ligt bij Odense in Denemarken.

Volgens verschillende bronnen heeft paarswit al een bod gedaan. Het Nieuwsblad schrijft dat Jesper Fredberg 150.000 euro als transfersom voorstelde, maar Odense zou het dubbele willen.

Odense is nog in een degradatiestrijd verwikkeld in de Deense competitie en zou Helander graag nog aan boord houden. Afgelopen weekend speelde hij evenwel niet mee, officieel omwille van een lichte blessure.

De club wil ook graag zijn contract verlengen, als is dat wellicht ook om een transfer deze zomer aan een veel hogere prijs te realiseren.

Helander is een ervaren pion, die al speelde voor Rangers en Bologna. Hij heeft ook 23 caps voor de nationale ploeg op zijn naam staan en speelde in oktober tegen België mee.