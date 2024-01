Talent van Manchester City lyrisch over De Bruyne: "Nu is alles mogelijk"

Oscar Bobb kreeg zaterdag nog een telegeleide pass van Kevin De Bruyne om de winnende treffer tegen Newcastle te scoren. De lof voor de veteraan van Manchester City is groot.

Oscar Bobb herinnert zich nog wat er gebeurde toen City in crisis zat na een 3 op 12 in december. "Ik herinner me Kevin. Hij heeft amper gespeeld, maar hij was die dag de kalmste van allemaal. Hij heeft natuurlijk bijna alles meegemaakt in het topvoetbal."

"Maar als een gast als hij zich absoluut niet opjaagt of geen tekenen van stress toont, dan weet je dat je paniek niet op zijn plaats is. En dat je niet aan jezelf hoeft te gaan twijfelen."

Nu hij terug is, mag City weer gevreesd worden. "Kevin is een van de beste spelers in de wereld. Elke jonge speler droomt ervan om met hem te mogen spelen. Met hem erbij is alles mogelijk. Het is niet dat wij niet in onze kansen geloven zonder hem. Zonder hem was het geloof groot, nu is het geweldig. Met hem erbij is alles mogelijk."