Ex-Anderlecht-talent over fans en bestuur van ex-club: "Als je iets tegen hun wil doet, besta je niet meer"

Noah Sadiki speelt (normaal gezien) woensdag nog eens tegen zijn ex-club Anderlecht. Sinds zijn overgang naar Union SG moest hij alle banden breken met de ploeg waar hij werd opgeleid. Want de overgang lag nogal gevoelig.

Bij Union doet hij het geweldig, maar hij verwacht ook geen complimentjes van het bestuur van paars-wit. “Ik denk niet dat zij mij complimenten willen geven, maar dat maakt niet uit. Ik heb er lang gespeeld, maar ik maakte ook de keuze voor een rivaal", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Mensen hebben je graag als alles goed gaat. Als je iets tegen hun wil doet, besta je niet meer. Da's het leven. Het maakt mij wel blij dat mensen denken: 'Wauw, hij kan het wel nog.' Ik zit nu weer wat vaker op de bank, maar mocht ik coach zijn, verander ik nu ook niets. Ik weet dat ik hier speelminuten krijg. Ik hoef nog niet altijd basisspeler te zijn, want ik denk dat ik daar nog niet klaar voor ben.”

Toch kreeg hij na zijn transfer heel wat over zich heen op sociale media. “Ik had dat wel verwacht. Zo zijn fans, die supporteren voor een ploeg en niet voor een speler. Sommigen begrijpen dat het een keuze voor speelminuten was, anderen zien dat niet zo. Dat begrijp ik ook. 'Je bent een snake , je bent dit en dat…' Heel eerlijk, het deed de eerste dagen wel pijn. Ik heb toch jaren voor de club gevochten."

De racistische bagger filtert hij eruit. “Er waren een paar kleine racistische dingen, maar ook dat maakt niet uit. Dat is erg, maar aan racisten schenk ik echt geen aandacht. Daarom zeg ik dat het niet uitmaakt. Ik ben ook wel snel over die scheldwoorden.”