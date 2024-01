Ex-spits Anderlecht op weg naar absolute topclub voor tientallen miljoenen

Joshua Zirkzee is op dit moment een van de meest opvallende Europese talenten. De aanvaller van FC Bologna zou de interesse gewekt hebben van Manchester United.

Joshua Zirkzee (21 jaar) zou binnenkort, net als Victor Osimhen of Victor Boniface, tot die aanvallers kunnen behoren die via België zijn gegaan en schitteren bij grote Europese clubs. De voormalige doelpuntenmaker van RSC Anderlecht maakt dit seizoen furore bij FC Bologna (7 doelpunten en 2 assists in de Serie A) en verschillende clubs tonen interesse in hem.

Volgens Sky Sports heeft Manchester United de Nederlander tot een belangrijk doelwit gemaakt voor de aankomende zomerse transferperiode. Er zouden al gesprekken hebben plaatsgevonden met Bologna, dat Zirkzee deze winter niet zal verkopen. Volgende zomer stelt een clausule de voormalige Anderlecht-speler in staat de club te verlaten voor een bedrag van 40 miljoen euro.

Tot die tijd zou de waarde van Joshua Zirkzee (momenteel geschat op 30 miljoen volgens Transfermarkt) nog kunnen stijgen, vooral als hij deelneemt aan het EK 2024 met Nederland. Zirkzee heeft momenteel nog geen caps voor het A-elftal, maar wordt gezien als een mogelijke toevoeging aan de Oranje-selectie op korte termijn.