KV Oostende moet rekenen op 'gehate' Conway om zich te redden: "Hij staat boven alles en iedereen"

Het is leven van dag tot dag bij KV Oostende. De match tegen Zulte Waregem kon uiteindelijk gespeeld worden, maar zelfs nu is er nog wat twijfel of KVO morgen in de Croky Cup tegen RWDM aantreedt. Supporter nummer 1, Martin Heylen, weet dat Paul Conway een oplossing moet vinden.

De Amerikaan, nog steeds één van de eigenaars van Oostende, is geen graag gezien persoon aan de Kust. Hij werd van heel wat beschuldigd en wordt gezien als de hoofdschuldige voor de malaise. “Ik heb Conway een paar keer geïnterviewd toen ik de docureeks Kustboys maakte”, vertelt Heylen in Het Nieuwsblad.

“Een van zijn uitspraken die me is bijgebleven is: ' No emotions, football is business .' Hij bekijkt KVO puur als een bedrijf en hij is overtuigd dat emoties daar buiten moeten staan. Ik heb geen contact met hem over deze zaak."

Heylen zet zich achter de schermen wel in, maar van Conway verwacht hij niet veel hulp. "Hij staat boven alles en iedereen en ik ben in zijn ogen, om in Oostendse termen te blijven, maar een kleine garnaal. Ik breng geen geld binnen, hè. Conway is de man van de cijfers, de man die ervoor moet zorgen dat het bedrijf draait. En hij blijft zich sterk maken dat hij onze club gaat redden. Ik hoop dat hij gelijk krijgt."