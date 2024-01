Union SG-coach Alexander Blessin is heel duidelijk en geeft Anderlecht stevige waarschuwing

Anderlecht neemt het woensdagavond op tegen Union SG in de Croky Cup. Zo krijgen we een nieuwe Brusselse derby te zien.

Union SG-coach Alexander Blessin steekt de ambities niet onder stoelen of banken. Hij waarschuwt zijn tegenstander. "Wat ik verwacht van de wedstrijd tegen Anderlecht? Dat we voor de achtste keer op een rij winnen", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Ze hebben een sterk team en waren in vorm voor de winterstop, maar dat zijn wij ook. Bovendien spelen we thuis. Met de steun van onze fans willen we doorstoten naar de halve finale. De beker blijft de kortste weg naar een prijs. We willen geen kans laten liggen", is Blessin duidelijk.

"Het zal druk voor ons worden als we doorstoten, maar ik hou van een druk schema dus dat is geen thema. We moeten het nu even zonder Machida, Lazare en Amoura doen, maar da’s geen probleem. Ik roteerde voor Nieuwjaar al veel, dus iedereen is klaar. Zonder Amoura zullen we iets anders moeten spelen, maar hij was er ook nog niet bij in het begin van het seizoen en toen lukte het ook", besluit de coach van Union.