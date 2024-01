Analist heeft nu al geen goed nieuws voor KV Mechelen

Het tweede deel van de competitie wordt vrijdag op gang getrapt. KV Mechelen geeft dan KAA Gent partij.

KV Mechelen zit door de blessure van Norman Bassette met een groot offensief probleem. Dat zou wel eens nefaste gevolgen kunnen hebben.

“Zonder offensieve versterking vrees ik dat KV Mechelen bij de laatste vier eindigt en dus play-downs speelt”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. “Naast Bassette is ook Nikola Storm, die altijd voor dreiging zorgt, nog even out. En van Lion Lauberbach mogen we niet plots tien doelpunten verwachten.”

Want de playdowns zitten wel heel erg dichtbij. “Mechelen, dat slechts één punt boven de playdowns staat, ontvangt nog RWDM, Kortrijk en Westerlo en moet nog naar Eupen en OH Leuven. Dat worden cruciale afspraken. Sprokkelt Mechelen in die vijf duels niet genoeg punten, dan blijft het tot het einde onderin bengelen.”

De komst van een nieuwe trainer heeft zijn invloed, maar dat kan nooit genoeg zijn. “Sinds de overname door Besnik Hasi staat er wel iets. Maar in het voetbal draait het om de punten. Door zo weinig te scoren heeft Mechelen zichzelf in nesten gewerkt. Daarom moet het nu toch maar eens durven investeren in een spits die klaar is om de strijd aan te gaan.”