Een streep door de (financiële) rekening? Antwerp wil Vermeeren via deze constructie verpatsen, maar... middenvelder geeft zelf aan dat hij dat niét ziet zitten

Antwerp FC hoopt Arthur Vermeeren deze maand nog te verkopen. De beoogde dertig miljoen euro moet ervoor zorgen dat de putten in de boekhouding kunnen worden opgevuld. Al staat de middenvelder zelf niét te springen voor die redenering.

Het plan van Antwerp FC is kristalhelder. The Great Old wil Arthur Vermeeren verkopen voor dertig miljoen euro om de Rode Duivel opnieuw te huren tot het einde van het seizoen. Belangrijk detail: in zo'n geval zal enkel een absolute Europese topclub - Manchester United en FC Barcelona worden genoemd - toehappen.

Bij een subtopper draait Vermeeren namelijk gewoon mee in de basisploeg. En dat scenario is er eentje - en dan nog liefst een zomertransfer - dat de voorkeur heeft van de Rode Duivel zelf. De middenvelder gaf binnenskamers zelf al aan dat hij geen zin heeft in speciale constructies.

Handelswaar

Bovendien voelt Vermeeren zich op deze manier pure handelswaar. En ook voor zijn nieuwe werkgever is hij niet meteen prioriteit. Welke topclub wil een aanwinst van dertig miljoen euro ook gewoon voor zes maanden doorschuiven? Dan is het geloof ook niet honderd procent...