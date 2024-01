Geen goed nieuws voor Westerlo over blessure Lucas Stassin

Tijdens de winterstage in Turkije raakte Lucas Stassin geblesseerd. Het verdict is bijzonder zwaar.

Westerlo trok tijdens de winterbreak naar Turkije op stage. Tijdens een potige oefenwedstrijd tegen Rapid Boekarest raakte Lucas Stassin echter geblesseerd.

Er werd een breukje in het kuitbeen vastgesteld en terug in ons land werd Stassin ondertussen al geopereerd. Echte duidelijkheid is er nog niet over zijn afwezigheid.

Volgens Gazet van Antwerpen is de ex-speler van RSC Anderlecht zeker twee maanden buiten strijd na de operatie, maar het zou ook kunnen dat zijn seizoen er helemaal op zit.

De blessure van Stassin is een stevige tegenvaller voor trainer Rik De Mil die ook al Kyan Vaesen langdurig moet missen door een stressfractuur.

Een nieuwe aanvaller binnenhalen tijdens de wintermercato lijkt dan ook de enige oplossing om dit probleem op te lossen, ofwel moet De Mil er volledig voor gaan om Muric, die nog niet speelde dit seizoen, zijn kans te geven.