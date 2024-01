Makelaar én mama van El Khannouss bevestigt: "Met een paar clubs in contact"

Bilal El Khannouss is zo goed als zeker bezig aan zijn laatste maanden bij KRC Genk. In de zomer gaat hij voluit voor een transfer naar het buitenland.

De mama van El Khannouss is ook de makelaar van haar zoon. En daar is een reden voor. “Er is iets gebeurd wat mij veel pijn heeft gedaan”, vertelt Ben Aissa aan Het Laatste Nieuws.

“Op een bepaald moment had ik het gevoel dat Bilal handelswaar geworden was. Hij had makelaars, maar die waren niet transparant. Het was me allemaal veel te confidentieel. Ik ben me in de zaak gaan verdiepen en heb dingen gevonden die niet in het belang van Bilal waren.”

De familie startte zelf een bedrijfje op nadat mama in september slaagde in het FIFA-examen. Zij zal de toekomst van haar zoon dan ook helpen sturen. Een vertrek bij KRC Genk in juni is de volgende stap in zijn carrière.

“We staan met een paar clubs in contact, bevestigt ze. Wie dat zijn? Dat is vertrouwelijk. Het plan is dat Bilal de stap naar het buitenland zet, al zal hij niet zomaar weggaan bij Genk. Het is zeker niet zo dat het per se een grote club moet zijn.”

Het plan is meer dan duidelijk. “Het gaat ons echt om het project. Speelminuten primeren. Spanje, Duitsland? We kijken naar waar hij zich het best kan ontwikkelen. Zijn plaats in de selectie van Marokko is hem dierbaar. Om die te behouden, moet hij spelen.”