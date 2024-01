'KRC Genk heeft deal voor Arteaga zo goed als rond en daar zullen ze in Brugge vreemd van opkijken'

Gerardo Arteaga staat dicht bij een vertrek bij KRC Genk. Al blijft hij nog eventjes aan boord bij de Limburgers.

Volgens Het Nieuwsblad is KRC Genk nog steeds aan het onderhandelen met CF Monterrey over een vertrek van Gerardo Arteaga. De Limburgers hebben al geregeld dat Arteaga zeker tot eind januari in Genk blijft, omdat Joris Kayembe op de Africa Cup zit.

Geen probleem voor de Mexicanen, want daar sluit de transfermarkt op 1 februari. Ook de vervanger van Arteaga bij KRC Genk is al geregeld.

Als hij richting Mexico vertrekt, dan zal Club Brugge Eduard Sobol, ex-speler van Club Brugge, voor de rest van het seizoen huren van het Franse Straatsburg.

De transfer van Daniel Munoz richting Crystal Palace zit dan voorlopig weer in het slop. De Colombiaan ziet de Premier League helemaal zitten, maar KRC Genk is niet tevreden met wat de Engelse club biedt.