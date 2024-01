OFFICIEEL: RWDM haalt speler bij Olympique Lyon

Zoals al verwacht werd, wordt Mamadou Sarr uitgeleend van Lyon aan RWDM. Hij zal moeten helpen om RWDM van het behoud te verzekeren.

In een stelsel van clubs is het moeilijk om transfers te maken van het ene team naar het andere als beide in de rode zone zitten en al hun krachten nodig hebben. John Textor heeft echter een manier gevonden om RWDM te versterken door Mamadou Sarr van Lyon naar Brussel te sturen.

Mamadou Sarr renforcera notre défense jusque juin. De jonge Fransman wordt voor 6 maanden gehuurd van Lyon.

De jonge Fransman wordt voor 6 maanden gehuurd van Lyon.

Gezien de hoeveelheid speeltijd die hij heeft gehad (7 minuten in de Ligue 1), leek een vertrek de logische oplossing. De Fransman zal een defensie versterken die de afgelopen weken verzwakt is door blessures.

Sarr zal tot aan het einde van het seizoen worden gehuurd. Hij is nog maar 18 jaar en kan zich na zijn periode bij RWDM misschien vestigen bij de eerste ploeg van OL.