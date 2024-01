🎥 Nu al derbykoorts bij STVV: Club heeft niet mis te verstane boodschap voor fans met oog op Limburgse derby

De competitie wordt vrijdagavond op gang getrapt. De clubs maken zich klaar om ook in 2024 het beste van zichzelf te geven. Bij STVV hebben ze nu al een heel duidelijk doel.

En dat doel is winnen van KRC Genk in de Limburgse derby. STVV maakte al een mooi filmpje om nog maar eens te onderstrepen hoe belangrijk de derby is. Er wordt duidelijk opgeroepen aan de fans om zoveel mogelijk steun te bieden.

"Limburg, Haspengouw, Kanaries. In deze match rekenen wij op jullie. Stuw ons naar voren en sleur ons door de moeilijke momenten heen. Samen geven we alles wat we hebben. Samen kleuren wij Limburg geel en blauw", klinkt het in het filmpje.

De derby gaat wel pas door op zondag 28 januari. Eerst gaat STVV nog op bezoek bij Union SG deze zondag. Kunnen de Kanaries tegen de leider wat vertrouwen opdoen?