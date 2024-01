De moeilijke knopen doorgehakt: dit is ons ultieme elftal van 2023, met toch een paar verrassingen

Zoals elke week presenteren we u ons 'Elftal van het weekend' of een elftal van de speeldag. Nu het vervolg van de Jupiler Pro League op het programma staat, blikken we graag nog eens terug op het jaar 2023. Met ons ultieme 'Elftal van het jaar'.

Doelman

Kunnen we iets anders dan de 'Doelman van het jaar' van de Gouden Schoen opnemen in ons elftal? Zeker, want ook onder meer Mignolet, Moris en Bodart toonden klasse in 2023. Toch kiezen we voor Jean Butez op basis van het hele jaar.

Verdediging

Achterin kiezen we centraal voor drie spelers. Watanabe is de man die voor stabiliteit zorgt achteraan bij KAA Gent, nadat hij eerder ook al een ongeziene sterkhouder was bij KV Kortrijk en zo mee voor de redding zorgde vorig seizoen.

Gouden Schoen Toby Alderweireld en die andere ervaren Rode Duivel Jan Vertonghen zijn dan weer twee namen waar we absoluut niet naast kunnen. Zij staan dan ook met recht en reden ook in ons elftal van het jaar. Als vleugelverdedigers kiezen we voor Munoz - van zeer groot belang voor Genk - en De Cuyper, sterkhouder bij Westerlo én Club Brugge in 2023.

Middenveld

Op het middenveld konden we niet naast jongere van het jaar Arthur Vermeeren, die mee voor de titel van Antwerp wist te zorgen. Cameron Puertas werd de spelmaker waar iedereen nood aan had bij Union SG, bij Genk was kapitein Heynen ook in 2023 alweer een toonbeeld van standvastigheid, terwijl De Sart en Kums ook groots waren bij Gent.

Aanval

Voorin is het altijd interessant als je statistieken kan produceren. Mohamed Amoura, Victor Boniface, Mike Trésor en Gift Orban wisten dat elk een halfjaar echt te doen, weinig spitsen deden het eigenlijk het hele jaar prima. Topschutter over het hele jaar is ... Hugo Cuypers, hij verdient dan ook zijn stekje. En ook het 2023 van Kevin Denkey mag explosief en sterk genoemd worden.