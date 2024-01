Johan Boskamp waarschuwt ploeg uit JPL: "Als ze maar niet eindigen als KV Oostende"

De Belgische profclubs hebben het financieel bijzonder moeilijk. Er zouden wel eens kopjes kunnen sneuvelen.

De trainerscarrousel in de Jupiler Pro League draait ook dit seizoen op volle toeren. Standard koos ervoor om Carl Hoefkens op oudejaar op straat te zetten en haalde uiteindelijk Ivan Leko binnen als vervanger.

Johan Boskamp heeft medelijden met Hoefkens. “Ik vind het in de eerste plaats waardeloos voor Carl zijn carrière. Twee keer aan het seizoen beginnen bij een topclub en twee keer ontslagen worden voor de winterstop, dat staat niet lekker op je CV”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Of Leko de gouden formule in handen heeft is maar zeer de vraag. Hij leverde altijd heel goed werk bij de ploegen waar hij trainer was, maar je bent ook afhankelijk van de kwaliteit die in de spelersgroep zit. En dat niet alleen is het grote probleem.

“Als je dan leest dat Standard tot over zijn oren in de schulden zit, dan betwijfel ik of die Amerikaanse eigenaars nog veel geld in de ploeg gaan pompen. Als ze maar niet eindigen als KV Oostende”, waarschuwt de Nederlander.