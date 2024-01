"Het ziet er niet goed uit": coach Blessin houdt hart vast, Union SG met levensgroot probleem na blessure grote held

Union SG heeft zijn eerste opdracht van het jaar gewonnen. Het klopte STVV met 2-1 dankzij een winning goal in minuut 97 van Kevin Rodriguez. Alleen maar goed nieuws dus? Neen, er is een ferme domper op de feestvreugde mogelijk.

Cameron Puertas was opnieuw een van de grote helden voor Union SG. Met heel veel leuke passes zette hij de nodige druk op de ketel van STVV. Maar toen Kevin Rodriguez het winnende doelpunt maakte voor de Brusselaars, zat de Spanjaard al in de kleedkamers. Uit noodzaak, voor alle duidelijkheid.

Moet Puertas de wedstrijd(en) tegen Anderlecht laten schieten?

In minuut 92 moest hij geblesseerd naar de kant. Hij moest door twee mensen van de medische cel van het veld geholpen worden en kreeg meteen ijs op de voet. "Het zag er niet goed uit", was ook Alexander Blessin bezorgd.

"Het ligament is zwaar geraakt en hij had veel pijn. Hij verdraaide zijn enkel. We willen dit zo snel mogelijk onder controle krijgen, we zullen zien hoe hij binnen 48 uur reageert op de hele zaak." Union SG moet al heel wat sterkhouders missen door de Afrika Cup en de Asian Cup, bovendien komen er twee levensbelangrijke duels tegen RSC Anderlecht aan. Met 6 goals en 16 assists was hij dit jaar al van groot belang voor Union SG.