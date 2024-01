Antwerp-coach Mark Van Bommel reageert op eerste bod dat binnenkomt voor Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren krijgt heel veel interesse. Het eerste officiële bod op de jonge speler is ondertussen ook een feit.

Verschillende clubs hebben hun interesse in Arthur Vermeeren al duidelijk gemaakt. De clubs die het meest concreet zijn, blijven Atletico Madrid en RB Leipzig. Atletico deed zelfs al een bod.

Mark Van Bommel reageerde kort op het bod. "Weet je hoeveel het is? Rond de 12 miljoen? Nou, da’s te weinig, hè", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Of dat het eerste officiële bod was? Als ik de kranten mag geloven wél. Ik hou me er niet zo mee bezig. Dat is iets voor Sven Jaecques (CEO n.v.d.r.) en de club", besluit hij. Het is dus wel duidelijk dat Antwerp meer wil vangen voor zijn goudhaantje. Zo'n 30 miljoen maar liefst.