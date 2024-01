Heeft het effect op FIFA? Er zit een héél duidelijk idee achter spandoek en andere steunbetuigingen van Antwerp aan Overmars

De actie van de spelers en sportieve staf van Antwerp FC na de wedstrijd tegen Sporting Charleroi werd allerminst gesmaakt. De landskampioen betuigde via een spandoek steun aan Marc Overmars. En daar zit een héél duidelijk idee achter.

Het spandoek laat dan ook niets aan de verbeelding over. Vooral de sociale media was keihard. "Dit is spugen in het gezicht van heel wat vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt als de slachtoffers van Marc Overmars", was de algemene teneur.

The Great Old had deze reacties voorzien. Het doel heiligt echter de middelen. Het is geen geheim dat Antwerp FC er achter de schermen alles aan doet om ervoor te zorgen dat de schorsing van Overmars wordt tenietgedaan door FIFA.

© photonews

Het Stamnummer Eén hoopt dan ook dat de aandacht van de wereldvoetbalbond getrokken wordt. Meer zelfs: er gaat geen gelegenheid voorbij - dat was ook op De Gouden Schoen het geval - zonder dat alles en iedereen de naam van de Nederlander over de tongen laat gaan.

Beroep

We zijn alvast benieuwd of het enige zoden aan de dijk zal brengen. Ondertussen heeft Overmars ook effectief beroep ingediend tegen schorsing. We zijn benieuwd of bovengenoemde maatregelen enig effect zullen hebben...