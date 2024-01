OFFICIEEL: Karel Geraerts is met Schalke 04 gaan shoppen bij het Burnley van Vincent Kompany

Schalke 04 staat momenteel 14e in de 2. Bundesliga. Karel Geraerts heeft versterking nodig en krijgt dat ook. De club ging daarvoor op zoek in Engeland bij Vincent Kompany.

Darko Churlinov komt over van Burnley. Hij tekende een contract tot aan het einde van dit seizoen bij de Duitse traditieclub. Hij speelde nog geen enkele wedstrijd dit seizoen en was uit op speeltijd.

De 23-jarige aanvaller werd eerder, toen hij nog bij Vfb Stuttgart speelde, al eens uitgeleend aan Schalke 04. Hij bracht er toen tien maanden door. In die tijd scoorde hij 2 keer en gaf 6 assists in 23 wedstrijden.

We can confirm that Darko Churlinov has joined Bundesliga 2 side FC Schalke 04 on loan until the end of the season 🤝



The 23-year-old joined the Clarets from Vfb Stuttgart in the summer of 2022 and will now spend the remainder of the current campaign in Germany 🇩🇪



It's a return… pic.twitter.com/b5JCXRqH0h