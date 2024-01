Ook zitting over Club Brugge-KV Mechelen is afgelopen: Blauw-zwart heeft maar één eis, Malinwa reageert opvallend

Club Brugge speelde in december 2023 gelijk tegen KV Mechelen met een 0-0 eindstand. Een geldig doelpunt van Club Brugge werd toen onterecht afgekeurd. Dinsdag vond de zitting plaats die de zaak behandelde.

De zaak kwam voor de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal. Club Brugge wil graag dat de wedstrijd opnieuw gespeeld wordt nadat een doelpunt van Thiago werd afgekeurd voor buitenspel. Nadien bleek dat er zelfs geen lijn was getrokken.

VAR Kevin Van Damme kwam aan het woord. "Het klopt dat de procedure niet gevolgd is, maar de reden waarom dat ik de lijn niet getrokken heb, is puur wegens het feit dat ik Sandy Walsh niet gezien had. Anders had ik die lijn altijd getrokken", wordt hij geciteerd door Het Nieuwsblad.

Club Brugge zeer duidelijk: "Eisen dat de wedstrijd herspeeld wordt"

Bij Club Brugge blijven ze duidelijk. De match moet herspeeld worden volgens de club. "De VAR is in het leven geroepen om dit soort gevallen te vermijden en ze krijgen er tools voor, maar ze gebruiken ze niet. In het VAR-protocol staat dat een scheidsrechter verplicht een check moet doen. Hij zegt dat ook zelf. Dat vinden wij onbegrijpelijk. En volgens ons is dat duidelijk een foute toepassing van een spelregel."



"Het is toch niet omdat iemand een menselijke fout maakt dat het geen foute toepassing van het reglement is? Elke foute toepassing van een spelregel is uiteraard een menselijke fout. Wij snappen niet vanwaar die term komt. Als een scheidsrechter in minuut 80 affluit in plaats van minuut 90, dan is dat toch zowel een menselijke fout als een foute toepassing van het reglement? Club Brugge eist dat de wedstrijd herspeeld wordt."

KV Mechelen reageert opvallend

Bij KV Mechelen bleven ze opvallend stil. De club verdedigde zich niet. "Wij zullen ons als club gedragen naar de wijsheid van het Professional Refereeing Department", vertelde een vertegenwoordiger van de club volgens Het Nieuwsblad.

De Disciplinaire Raad zal "spoedig" met een beslissing komen over de zaak. Net zoals over die van Anderlecht-Genk.