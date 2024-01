Plotse wending: Premier League club wil mogelijke transfer van Club Brugge-speler Antonio Nusa naar Tottenham kapen

Antonio Nusa is hot op de transfermarkt. Hij wordt in de gaten gehouden door topclubs maar Tottenham lijkt momenteel het meeste kans te hebben op een transfer. Spurs krijgt nu plots concurrentie van een andere Premier League-club.

Even geleden brachten we al het nieuws dat Tottenham met Club Brugge gesprekken had. Die zouden goed verlopen zijn. Er werd gesproken over een deal van zo'n 27 miljoen euro plus bonussen.

Er is echter nog niets concreet, en dus kunnen andere clubs hun kans nog steeds wagen. Dat is precies wat Newcastle United van plan is. Daar lijkt het erop dat winger Miguel Almiron naar Al-Shabab zal trekken in de Saudi Pro League.

Antonio Nusa zou zijn vervanger moeten worden. Dat meldt Football Insider. Er zouden intern gesprekken zijn geweest om een 'move' te maken op het goudhaantje van Club Brugge.