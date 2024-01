De 'Man van de Match' kwam eigenlijk uit Anderlecht: "Nee, dit was geen revanche"

Hebben ze zich bij Anderlecht vergist toen ze Noah Sadiki het signaal gaven dat hij eigenlijk wel mocht vertrekken aangezien hij toch niet veel kansen zou krijgen? Na de match van donderdag lijkt dat er wel degelijk op, want de middenvelder was de beste man op het veld.

Je zou nog een lans kunnen breken voor Kevin Rodriguez, maar Sadiki was gewoon overal. Het begon met die onderschepping op een pass van Schmeichel. Hij gaf daarna de assist voor de goal van Lapoussin. En hij en Vanhoutte domineerden het Anderlechtse middenveld met glans.

Sadiki glunderde dan ook na de match, want de 19-jarige knokt voor elke speelminuut die hij kreeg. "Nee, dit was geen revanche op Anderlecht. De club heeft me veel gegeven en daar ben ik dankbaar voor. Tegen een andere ploeg had ik net hetzelfde gespeeld. Ik wou gewoon winnen en ons kwalificeren. We moeten voor de dubbel gaan nu", klonk het euforisch.

Nochtans speelde Union lang met tien. Geen probleem voor de fysieke werkpaarden van Alexander Blessin. "We hebben alles gegeven. We hebben heel hard gewerkt en gelopen. De overwinning was wel verdiend, denk ik. Ik was helemaal kapot omdat we zo lang met tien hebben gespeeld. We hebben allemaal dubbel gelopen.”