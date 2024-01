Ferme vraagprijs voor sensatie: Gent haakt af, Club Brugge of Anderlecht met goede papieren ten opzichte van Liverpool, Leipzig en Ajax?

Momodou Sonko maakt grote sier in de Zweedse competitie en in Europa met zijn club BK Häcken. En dus valt de hele voetbalwereld voor hem in katzwijm. Met daarbij ook liefst drie Belgische teams die hem willen of wilden.

Momodou Lamin Sonko leek een paar weken geleden al de nieuwste aanwinst van de Jupiler Pro League te gaan worden. De 18-jarige Zweed met Gambiaanse roots is een van dé absolute sensaties in de Zweedse hoogste klasse. Met 10 goals en 5 assists in 35 wedstrijden heeft hij er een geweldig 2023 opzitten. Zowel RSC Anderlecht, KAA Gent als Club Brugge wilden er de vleugelspeler graag bijhebben, die nog tot 2025 onder contract ligt bij het Zweedse Häcken. Ook Leipzig, Liverpool en Ajax Amsterdam roerden zich al voor de winger. Op Transfermarkt is de transferwaarde van Sonko de voorbije maanden gradueel gestegen. Het staat ondertussen al op niet minder dan vier miljoen euro. RSC Anderlecht was een paar weken geleden al de gesprekken opgestart om Sonko wel degelijk naar België te gaan loodsen. Sonko staat te boek als een echte, ruwe diamant die heel veel indruk maakt op verschillende manieren. En dat maakt ook de transfersom er niet minnetjes om. Gent en Club Brugge zouden al aanbiedingen tot zes miljoen euro hebben gedaan, maar dat is voor Häcken nog te weinig. En dus zal er nog meer geld over de toonbank moeten worden gelegd om er de vleugelspeler bij te halen. Mogelijk dat blauw-zwart een extra inspanning zal leveren, volgens Zweedse bronnen zou Gent ondertussen hebben afgehaakt.