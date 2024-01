Fredberg handelt heel snel: vijfde Deen op weg naar Anderlecht

Anderlecht gaat Maxime Dupé laten gaan naar Nice. Die deal moet enkel nog officieel aangekondigd worden. En Jesper Fredberg heeft er geen gras over laten groeien om een nieuwe doelman te halen. Hij ging weer in zijn thuisland shoppen.

Er is een vijfde Deen onderweg naar Anderlecht, dat meldden verschillende Deense media en werd ook bevestigd. Het gaat om Mads Kikkenborg, een 24-jarige doelman van Lyngby. De impressionante verschijning van 1m97 is een concurrent voor Kasper Schmeichel, maar tevens een optie voor de toekomst.

Hij werd afgelopen zomer ook in verband gebracht met Premier League-clubs, waarbij zowel Sheffield United als Luton interesse toonden. Op dit moment lijkt paars-wit in de beste positie te verkeren, en de overeenkomst zou zo goed als rond zijn.

Hij zou om en bij 1,5 miljoen moeten kosten. Toch wel opmerkelijk dat Fredberg zo snel ingrijpt, want in de zomer was er nog het plan om met Colin Coosemans als tweede doelman te spelen. Zou er dan toch enige twijfel zijn aan Schmeichel?