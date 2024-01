BREAKING: Anderlecht-Genk moet herspeeld worden na beslissing Disciplinaire Raad

De Disciplinaire Raad van de KBVB heeft zich bevoegd verklaard over 'penaltygate' en er is beslist dat de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk moet herspeeld worden.

"De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft beslist dat de wedstrijd Anderlecht – KRC Genk van eind vorig jaar dient te worden herspeeld. De Disciplinaire Raad verklaarde zichzelf in eerste instantie bevoegd om over deze zaak te oordelen", laat Genk weten.

"Daarmee werd de eerdere beslissing van het Professional Referee Department, om de wedstrijd niet te herspelen, vernietigd. Vervolgens volgde de Raad de argumentatie van KRC Genk dat de wedstrijdleiding het reglement bij de bewuste penaltyfase foutief heeft toegepast."

Het is nu waarschijnlijk aan Anderlecht om tegen het besluit in beroep te gaan. Waarschijnlijk zullen zij het hier ook niet bij laten en zullen ze dus naar het BAS moeten trekken. Dat is nog de enige mogelijke beroepinstantie.