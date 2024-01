Dreigt KV Mechelen sterkhouder te verliezen? 'Interesse van andere clubs'

Wie staat volgend seizoen bij KV Mechelen onder de lat? De club wil doelman Gaëtan Coucke graag houden, maar die heeft vooralsnog niet uitgemaakt of hij in Mechelen zal blijven.

Bij KV Mechelen zijn ze tevreden over Gaëtan Coucke, maar het contract van de doelman loopt af op het einde van dit seizoen. De club wil Coucke langer houden, maar het is niet zeker of dat zal lukken.

De 25-jarige goalie zou belangstelling van andere clubs genieten en lijkt op dit moment nog geen handtekening te willen zetten onder een nieuwe overeenkomst, zo weet 'Het Laatste Nieuws'.

Gaëtan Coucke speelde tot dusver elke competitiewedstrijd voor KV Mechelen en hield daarin 7 keer de nul. Volgens Transfermarkt bedraagt de transferwaarde van de doelman 1,8 miljoen euro.