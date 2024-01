Gerardo Arteaga wil KRC Genk-fans nog een mooi afscheidscadeau geven voor hij de club verlaat

Gerardo Arteaga keert terug naar zijn thuisland. Daar zal hij gaan spelen bij CF Monterrey. Zijn laatste wedstrijd wordt de derby tegen STVV.

Gerardo Arteaga krijgt de kans om zijn tijd bij KRC Genk op een mooie manier af te ronden. Zondag trekt Racing Genk naar STVV voor de Limburgse derby, de laatste wedstrijd in het blauw-witte shirt voor de Mexicaan.

Hijzelf had liever afgesloten met een thuiswedstrijd, maar blijft het speciaal vinden. "Het is mooi dat het eindigt met een derby, maar ik had liever afgesloten met een thuismatch. Dat had het afscheid van de supporters nog specialer gemaakt", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Eigenlijk is Arteaga al zo goed als een speler van Monterrey, maar er werd op clubniveau afgesproken om hem de derby nog te laten spelen. Zal hij niet wat voorzichtiger zijn dan? "Nee, zo zit ik niet in mekaar", antwoordt hij duidelijk.

Arteaga wil dat een derbywinst het afscheidscadeau wordt voor de fans. "Ik geef me in elke wedstrijd voor de volle 100 procent, ik weet ook hoe belangrijk deze match is. Zeker voor de Genkse supporters, de drie punten moeten mijn afscheidscadeau worden voor hen."