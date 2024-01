Yorbe Vertessen krijgt eindelijk de verlossende woorden te horen van Peter Bosz

Yorbe Vertessen staat dicht bij een transfer naar Union Berlin. PSV hield deze echter tegen tot er een vervanger werd gevonden voor hem. Nu lijkt deze houding gekeerd te zijn.

PSV neemt het op tegen Almere City op zaterdagavond. Voor de wedstrijd kwam de trainer van PSV, Peter Bosz, nog even terug op de nakende transfer van Yorbe Vertessen naar Union Berlin.

"Ik weet niet of dat rond is, maar ik heb hem er graag bij. Hij traint goed, hij valt goed in en hij heeft goed gespeeld. Mocht hij gaan, dan zullen we daar geen vervanger voor halen. We hebben genoeg smaken op de zijkant", sprak Peter Bosz tegenover ESPN.

Dit betekent dat de Eindhovenaars niet meer inzetten op een vervanger voor de aanvaller. Dit kan betekenen dat de transfer snel kan aangekondigd worden.