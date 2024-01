Ilias Sebaoui speelt zich in de kijker bij FC Dordrecht

Ilias Sebaoui maakte afgelopen zomer de overstap van Beerschot naar Feyenoord. Hij maakt enorm veel indruk met zijn uitleenbeurt bij FC Dordrecht.

Ilias Sebaoui maakte afgelopen zomer de overstap van Beerschot naar het Nederlandse Feyenoord. Ze geloven in de jonge aanvallende middenvelder, maar vonden dat hij nog eerst wat ervaring moest opdoen. Daarom leenden ze hem uit aan FC Dordrecht.

Daar maakt Sebaoui indruk met zes doelpunten en drie assists in 22 wedstrijden. Zo is hij op de radar gekomen van het Deense Viborg. Dit weet Gazet van Antwerpen. FC Dordrecht wil echter hun smaakmaker niet laten gaan en de kans is klein dat Feyenoord dit ook wil.

Zij willen namelijk onze jonge landgenoot verder laten ontwikkelen om hem klaar te stomen voor het eerste elftal van Feyenoord. Tegelijkertijd heeft hij met de club uit Rotterdam nog een contract tot medio 2025.