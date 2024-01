Wat kan Antwerp dit seizoen nog zonder Vermeeren? Degryse zegt wat de fans mogen verwachten

Royal Antwerp FC is Arthur Vermeeren kwijt. Het is uitkijken wat The Great Old zonder hem dit seizoen nog kan betekenen.

Arthur Vermeeren is geen Antwerpspeler meer. Met een Belgische titel, beker en supercup op zak trekt hij naar Atletico Madrid. Antwerp incasseerde dan weer de nodige miljoenen, al was het niet de jackpot die iedereen verwacht had. Een duidelijk signaal dat de club de centen echt nodig had, zo ziet ook analist Marc Degryse. Voor Antwerp is het nu zoeken naar een oplossing om Vermeeren te vervangen, maar Degryse ziet dat niet als een groot probleem. “Al schat ik Van Bommel hoog in - hij zal een oplossing vinden. Daarom zeg ik: we moeten rekening blijven houden met Antwerp”, is de analist heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws. “De weg naar een bekerfinale ligt open en je weet nooit wat er in de play-offs gebeurt. Ook zonder Vermeeren zie ik Antwerp in staat om mee te dingen voor minstens de tweede plek én de bekerwinst.”