Wouter Vrancken legt druk op zijn spelers: "Het wordt tijd om eens een derby naar ons toe te trekken"

Het zondagvoetbal wordt op gang getrokken met de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk. Wouter Vrancken geeft zijn spelers een duidelijk boodschap.

Hevige Limburgse derby

“Ik verwacht een hevige match zoals ze altijd zijn tegen STVV. Sint-Truiden is een andere ploeg dan vorig jaar", waarschuwt Vrancken zijn spelers al. "Dat hebben we hier thuis gezien en heel het seizoen lang al."

"Ik heb veel respect voor mijn collega in Sint-Truiden. Hij heeft er echt voetbal ingekregen. Maar los daarvan geloven we volop in onze eigen kansen en gaan we voor onze supporters vol voor een resultaat”, deelt Vrancken via de website van de club.

Winst moet voor KRC Genk

“Sinds ik hier ben, hebben we drie keer gelijk gespeeld. Het wordt tijd om eens een derby naar ons toe te trekken. Daar gaan we alles aan doen. Dit zijn de wedstrijden die je wil spelen met veel sfeer en animo", deelt hij de duidelijke doelstelling mee aan zijn spelers.

De fans

"Het doet deugd dat het bezoekersvak uitverkocht is en onze supporters er zijn om ons in groten getale te steunen. Het is aan ons om op het veld te laten zien dat we hun steun waard zijn en om daar extra energie uit te halen”, besluit Vrancken.