Opinie Genk blijft kampen met terugkerend probleem: grijpt bestuur alsnog in?

KRC Genk heeft zichzelf tegen Sint-Truiden alweer in de eigen voet geschoten. Er is duidelijk een rode draad te trekken doorheen de opeenstapeling van teleurstellingen in Limburg dit seizoen en het bestuur heeft nog tot het sluiten van de transfermarkt om in te grijpen.

Wouter Vrancken zag dat zijn team de nodige kwaliteit op de grasmat legde tegen Sint-Truiden en gelijk heeft hij. Racing Genk had voldoende kansen om de derby te winnen. "We mogen niet meer in de eigen voet blijven schieten door de kansen te missen. Dat is een verhaal van het seizoen", zei de coach achteraf. Een analyse die we enkel maar kunnen onderschrijven. Genk heeft een vlot scorende spits nodig Genk zorgt wekelijks voor het nodige spektakel met verzorgd voetbal en voldoende kansen, maar de efficiëntie ontbreekt. En dat is inderdaad het verhaal van het seizoen. De reden dat Genk dit seizoen al zoveel teleurstellingen heeft opgelopen. De Limburgse topclub kampt met een gebrek aan kwaliteit voorin, er loopt geen spits rond die vlot de weg naar doel vindt. Het vertrek van Onuachu is nog steeds niet opgevangen. De statistieken spreken boekdelen: Zeqiri scoorde in de Jupiler Pro League tot dusver 4 keer, Tolu vond 6 keer de weg naar de netten en Sor 5 keer. Alles draait om scoren, om kansen benutten en daar knelt het schoentje al te vaak. © photonews De laatste wedstrijden werd Sor vaak in de spits geposteerd, maar hij gaf zelf al te kennen dat het niet zijn favoriete positie is. Cercle, Union, Club Brugge, Anderlecht, allemaal hebben ze een speler in hun rangen die meer dan 10 keer raak trof in onze pintjesliga dit seizoen. Daar knelt bij Genk het schoentje. De sluiting van de transfermarkt nadert nu snel, maar het bestuur heeft nog even tijd om zijn coach de nodige slagkracht voorin te geven: een aanvaller die vlot de weg naar de netten vindt zodat de kwaliteit die Genk op de mat brengt veel vaker gaat resulteren in overwinningen.